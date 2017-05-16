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Завтра откроется фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»

16 Мая 2017 - 13:00
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Публикуем программу первого дня. 

В 15:00 на пешеходной части улицы Пушкина состоится уличное представление от «Упсала - цирка», (Санкт-Петербург). Вход свободный для всех желающих!

Подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики (Псков), а также жители и гости города приглашаются к участию. 

В это же время в Детском парке начнет работу ярмарка «Путешествие вещей». С 15:00 до 18:00 гости фестиваля будут продавать привезенные с собой поделки, картины и другие предметы hand-made. 

В 16:00, недалеко от ярмарки, начнется перфоманс - рисование с художником Александром Некрасовым из музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Учащиеся и подопечные школ-интернатов Псковской области для детей с особенностями развития под руководством художника в режиме реального времени будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях, после чего созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля. 

Внимание! Презентация баннерной выставки, запланированная на 17 мая, переносится на 20 мая. О времени открытия выставки организаторы сообщат позднее.

В 17:30 приглашаем всех желающих на открытие выставки «Красота на ощупь» слепоглухого скульптора из Москвы и слепоглухого художника из Петербурга. Презентация состоится в фойе (музее) Псковского академического театра драмы. Вход свободный!

Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» начнется в 18:30 на большой сцене театра. После официальной части гости фестиваля увидят спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», созданного интегрированной театральной студией «Круг» (Москва). Вход на открытие по бесплатным пригласительным.

Полную программу «Другого искусства» можно посмотреть тут.

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