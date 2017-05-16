Радиологическое отделение в псковском онкоцентре готово к работе

В полную силу учреждение начнет функционировать в течение месяца. С запуском нового отделения онкоцентр заработает на полную мощность, работа всех специалистов и прием пациентов будут организованы в одном месте. Пока больные проходят лучевую терапию в старом корпусе онкодиспансера на улице Профсоюзной.



- Диспансер получил лицензию на осуществление деятельности в области обращения с источниками ионизирующего излучения. В радиологическом отделении уже подготовлены коечные места, специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге и Москве. В ближайшее время будет произведена окончательная настройка аппаратуры. В целом к работе все готово, - сказал главный врач лечебного учреждения Вячеслав Шипаев.



Областной онкоцентр работает в новом здании с ноября прошлого года. Здесь функционируют хирургическое, гинекологическое, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое отделения, работает томограф, кабинеты УЗИ и КТ. Учреждение имеет полный цикл диагностического оборудования и рассчитано на 194 круглосуточные койки, включая палаты для маломобильных групп населения.