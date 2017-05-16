16 Мая 2017
Псков
+13 .. +15 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Радиологическое отделение в псковском онкоцентре готово к работе

16 Мая 2017 - 12:34
Главная → Хроника дня
В полную силу учреждение начнет функционировать в течение месяца. С запуском нового отделения онкоцентр заработает на полную мощность, работа всех специалистов и прием пациентов будут организованы в одном месте. Пока больные проходят лучевую терапию в старом корпусе онкодиспансера на улице Профсоюзной.

- Диспансер получил лицензию на осуществление деятельности в области обращения с источниками ионизирующего излучения. В радиологическом отделении уже подготовлены коечные места, специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге и Москве. В ближайшее время будет произведена окончательная настройка аппаратуры. В целом к работе все готово, - сказал главный врач лечебного учреждения Вячеслав Шипаев.

Областной онкоцентр работает в новом здании с ноября прошлого года. Здесь функционируют хирургическое, гинекологическое, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое отделения, работает томограф, кабинеты УЗИ и КТ. Учреждение имеет полный цикл диагностического оборудования и рассчитано на 194 круглосуточные койки, включая палаты для маломобильных групп населения.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Премьерный показ «Джеймса Понта» прошёл в ПсковеЖестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатреВ Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафеты
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50