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96,8 млн рублей добавили на капитальный ремонт дорог Пскова

16 Мая 2017 - 11:59
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Еще порядка 39,5 млн рублей выделено на создание комфортной городской среды. Соответствующие поправки в бюджет Пскова на 2017 год утвердили депутаты Псковской городской Думы на внеочередной сессии. Средства на ремонт дорог и создание комфортной среды, а в сумме это 136,3 млн рублей, – это безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. Что касается создания комфортной среды, то 26 млн рублей из них пойдут на благоустройство дворов, а 13 млн рублей – на места общего пользования.
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