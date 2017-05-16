96,8 млн рублей добавили на капитальный ремонт дорог Пскова

Еще порядка 39,5 млн рублей выделено на создание комфортной городской среды. Соответствующие поправки в бюджет Пскова на 2017 год утвердили депутаты Псковской городской Думы на внеочередной сессии. Средства на ремонт дорог и создание комфортной среды, а в сумме это 136,3 млн рублей, – это безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. Что касается создания комфортной среды, то 26 млн рублей из них пойдут на благоустройство дворов, а 13 млн рублей – на места общего пользования.