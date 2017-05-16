Валентина Матвиенко откроет Форум приграничных регионов в Пскове

В третьем ежегодном Международном форуме приграничных регионов, который проходит в эти дни в Пскове, участие примет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выступит с приветственным словом к участникам форума на пленарном заседании «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества». Заседание состоится 18 мая.



Отметим, что на форуме также планируются выступления вице-премьера Дмитрия Козака, министра экономического развития Максима Орешкина, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, депутата Госдумы Светланы Журовой и многих других гостей.