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Валентина Матвиенко откроет Форум приграничных регионов в Пскове

16 Мая 2017 - 11:27
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В третьем ежегодном Международном форуме приграничных регионов, который проходит в эти дни в Пскове, участие примет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выступит с приветственным словом к участникам форума на пленарном заседании «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества». Заседание состоится 18 мая.

Отметим, что на форуме также планируются выступления вице-премьера Дмитрия Козака, министра экономического развития Максима Орешкина, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, депутата Госдумы Светланы Журовой и многих других гостей.
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