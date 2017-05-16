Псковские археологи нашли необычное украшение в центре города

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ археологии обнаружили необычную находку – «привеску в виде коня и всадника с топором в руке».



– Такие привески – редкая находка, известны на территории Древней Руси и Прибалтики, происходят из погребений XI-XII вв. Многие авторы полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских (аланских) поясных привесках X-XI вв. Есть также версия, что это христианский паломнический знак, – прокомментировали археологи находку. – Контекст псковской находки – ранние городские отложения, рядом в 2003 году были зафиксированы остатки разрушенного могильника с трупосожжениями.