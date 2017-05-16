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Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал больше 2 млн рублей в прошлом году

16 Мая 2017 - 10:01
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Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте органов местного самоуправления областного центра, глава администрации Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч 264 рубля и 20 копеек. При этом его супруга за тот же период заработала 162 тысячи 696 рублей 30 копеек. В декларации сити-менеджер указал, что у него в собственности нет жилья и автотранспорта, однако в пользовании есть квартира площадью 105,9 м2, принадлежащая жене.
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