Псковские кудоисты вернулись из Эстонии с медалями

Команда Пскова по кудо завоевала медали на Открытом Чемпионате Эстонии. В Таллине псковскую федерацию кудо представляли 12 спортсменов, 11 из которых заняли призовые места и получили 2 специальных приза от организаторов турнира.





Так в коэффициенте 160 единиц среди детей 1 место занял Денис Никандров, в коэффициенте 180 единиц 1 место занял Георгий Асланов, в коэффициенте 160 единиц 1 место занял – Роман Гостев, в коэффициенте 270 единиц среди мужчин 1 место занял Илья Кучеров. Призовые места завоевали Максим Шариков, Егор Лапин, Илья Ивановский, Влад Федоров, Егор Поварнев, Марианна Орлова, Евгений Торгонский. Также специальный приз «За волю к победе» получила Орлова Марианна, а приз зрительских симпатий получил Влад Федоров.



Кроме того, как сообщает председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров, в этот же день (13 мая) псковские кудоисты успешно выступили в смежном единоборстве – грепплинге – на Первенстве СЗФО в Карелии. Виталий Васильев, Даниил Яковлев, Никита Скобелев завоевали серебрянные медали и путевки на Первенство России, которое пройдет в августе в Наро-Фоминске.