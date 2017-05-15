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Псковские кудоисты вернулись из Эстонии с медалями

15 Мая 2017 - 09:28
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Команда Пскова по кудо завоевала медали на Открытом Чемпионате Эстонии. В Таллине псковскую федерацию кудо представляли 12 спортсменов, 11 из которых заняли призовые места и получили 2 специальных приза от организаторов турнира.


Так в коэффициенте 160 единиц среди детей 1 место занял Денис Никандров, в коэффициенте 180 единиц 1 место занял Георгий Асланов, в коэффициенте 160 единиц 1 место занял – Роман Гостев, в коэффициенте 270 единиц среди мужчин 1 место занял Илья Кучеров. Призовые места завоевали Максим Шариков, Егор Лапин, Илья Ивановский, Влад Федоров, Егор Поварнев, Марианна Орлова, Евгений Торгонский. Также специальный приз «За волю к победе» получила Орлова Марианна, а приз зрительских симпатий получил Влад Федоров.


Кроме того, как сообщает председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров, в этот же день (13 мая) псковские кудоисты успешно выступили в смежном единоборстве – грепплинге – на Первенстве СЗФО в Карелии. Виталий Васильев, Даниил Яковлев, Никита Скобелев завоевали серебрянные медали и путевки на Первенство России, которое пройдет в августе в Наро-Фоминске.

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