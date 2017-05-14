14 Мая 2017
Псков
+14 .. +16 °C
Великие Луки
+11 .. +13 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Псковские полицейские напоминают, как не стать жертвой интернет-мошенников

14 Мая 2017 - 11:20
Главная → Хроника дня
Нередко злоумышленники создают в Сети копии известных интернет-магазинов
В последнее время отмечается резкий рост правонарушений, связанных с мошенничеством в сети Интернет, сообщили в подразделении "К" УМВД России по Псковской области. На различных сетевых ресурсах злоумышленниками размещаются объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей завлекают не только низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации.

Зачастую мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов.

Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников.  В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов  одежды и обуви.

Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.
Мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются злоумышленниками круглогодично.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:
- прежде чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;
- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;
- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;
- не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой злоумышленников.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50