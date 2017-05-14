14 Мая 2017
|Псков
|+14 .. +16 °C
|Великие Луки
|+11 .. +13 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Псковские полицейские напоминают, как не стать жертвой интернет-мошенников
14 Мая 2017 - 11:20Главная → Хроника дня
Нередко злоумышленники создают в Сети копии известных интернет-магазинов
В последнее время отмечается резкий рост правонарушений, связанных с мошенничеством в сети Интернет, сообщили в подразделении "К" УМВД России по Псковской области. На различных сетевых ресурсах злоумышленниками размещаются объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей завлекают не только низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации.
Зачастую мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов.
Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников. В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов одежды и обуви.
Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.
Мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются злоумышленниками круглогодично.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:
- прежде чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;
- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;
- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;
- не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой злоумышленников.
Зачастую мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов.
Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников. В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов одежды и обуви.
Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.
Мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются злоумышленниками круглогодично.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:
- прежде чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;
- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;
- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;
- не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой злоумышленников.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Мая 2017
- Псковские полицейские напоминают, как не стать жертвой интернет-мошенников11:20
- На набережной Псковы продолжается Всероссийский фестиваль красок10:45
- Ночью в Великих Луках горел жилой дом10:05
- Воскресенье в Псковской области будет теплым01:41
- Фестиваль Водных фонариков пройдет на набережной реки Псковы13.05, 09:08
- Валентина Матвиенко приедет в Псков13.05, 08:54
- МРЭО ГИБДД в Пскове 13 мая будет закрыт13.05, 08:31
- До 15 градусов прогреется температура воздуха сегодня в регионе13.05, 08:26
- По квартирам псковичей ходит лже-врач и крадет личные данные12.05, 15:37
- Петербуржцев будут штрафовать за выход на лед Чудского озера12.05, 15:20
- Разыскивается бывший заключенный, проживавший в общежитии Великих Лук (ФОТО)12.05, 15:15
- Названы имена чеченских боксеров, которые приедут в Великие Луки12.05, 15:08
- Ночь музеев в Пскове: Список участников, программа мероприятий12.05, 15:01
- В Пушкиногорье попался дачный вор12.05, 14:52
- С 15 мая ограничат движение на улице Максима Горького12.05, 14:47
- Псковичей приглашают на бесплатный мастер-класс по гончарному искусству12.05, 11:56
- Псковская филармония объявила о ярмарке абонементов12.05, 11:52
- На этих выходных псковичи запустят водные фонарики11.05, 13:20
- Проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль11.05, 13:00
- Англо-немецкий джаз-бенд выступит в Пскове 19 мая11.05, 12:22
Лидеры обсуждений
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Деликатный вопрос
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»
- Елена Новичкова: В чужом образе всегда некомфортно
Фото
В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»Весь фото архив
Видео
Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеВесь видео архив