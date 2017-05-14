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На набережной Псковы продолжается Всероссийский фестиваль красок

14 Мая 2017 - 10:45
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Псковичей приглашают принять участие в красочной феерии
Сегодня, 14 мая, в Пскове на набережной реки Псковы у Троицкого моста продолжится Всероссийский фестиваль красок. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, желающих принять участие в красочной феерии организаторы приглашают к 14:00.

Фестиваль красок стартовал в субботу, 13 мая. На территории фестиваля расположены пункты питания и зона отдыха. Также будет представлена музыкальная программа. Вход свободный и без возрастных ограничений.

Мероприятие проводится при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.
 
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