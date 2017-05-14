Ночью в Великих Луках горел жилой дом

Сегодня ночью Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, 14 мая в 05:28 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Щорса. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.