Фестиваль Водных фонариков пройдет на набережной реки Псковы. Это романтичное событие, в ходе которого каждый участник имеет возможность самостоятельно проложить путь своим мечтам. Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Пскова.

В этом году ожидается немало сюрпризов. Например, впервые на Фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений, каждое из которых ведущий озвучит прямо со сцены.

Вход свободный. Начало в 21.00



Несколько ранее, на набережной реки Псковы у Троицкого моста состоится Всероссийский Фестиваль красок. Это уникальный формат городского отдыха для школьников, студентов, целых семей и даже пенсионеров. Искренние улыбки на ярких лицах и теплые объятия весельчаков зарядят гостя двухдневного колорфеста положительным эмоциями на весь год и оставят несмываемый след в его памяти. Для комфорта участников на территории Фестиваля будут расположены фудкорты и зона отдыха. А настроение масштабной красочной феерии зададут лучшие диджеи и кавер-группы России, заранее отобранные организаторами.

Вход свободный и без возрастных ограничений. Начало в 14.00