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Валентина Матвиенко приедет в Псков

13 Мая 2017 - 08:54
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила свое участие в Третьем ежегодном международном Форуме приграничных регионов, который пройдет в Пскове с 17 по 19 мая.  Она выступит с приветственным словом к участникам Форума на пленарном заседании «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества», сообщается на сайте Форума.
Заседание состоится 18 мая.
 
Кроме того, что на Форуме также планируются выступления вице-премьера Дмитрия Козака,  министра экономического развития Максима Орешкина, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, депутата Госдумы Светланы Журовой и многих других гостей.
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