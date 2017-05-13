Валентина Матвиенко приедет в Псков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила свое участие в Третьем ежегодном международном Форуме приграничных регионов, который пройдет в Пскове с 17 по 19 мая. Она выступит с приветственным словом к участникам Форума на пленарном заседании «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества», сообщается на сайте Форума.

Заседание состоится 18 мая.



Кроме того, что на Форуме также планируются выступления вице-премьера Дмитрия Козака, министра экономического развития Максима Орешкина, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, депутата Госдумы Светланы Журовой и многих других гостей.