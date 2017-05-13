МРЭО ГИБДД в Пскове 13 мая будет закрыт

13 мая Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения (МРЭО ГИБДД) УМВД России по Псковской области по техническим причинам будет закрыт, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что МРЭО ГИБДД находится в Пскове на улице Труда, 75. Телефон для справок: (8112) 53-67-12 Телефоны для записи: (8112) 59-28-09, 59-28-10.