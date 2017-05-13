13 Мая 2017
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До 15 градусов прогреется температура воздуха сегодня в регионе
13 Мая 2017 - 08:26Главная → Хроника дня
13 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер юго-восточных направлений 3-8 метра в секунду. Температура по области: ночью -3…+2, днем +10…+15 градусов.
Атмосферное давление высокое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.
Ветер юго-восточных направлений 3-8 метра в секунду. Температура по области: ночью -3…+2, днем +10…+15 градусов.
Атмосферное давление высокое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.
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