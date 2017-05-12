Петербуржцев будут штрафовать за выход на лед Чудского озера

За аналогичные правонарушения уже оштрафованы трое человек

Максим Жаворонков рассмотрел дела рыбаков, нарушивших запрет выхода на лед Чудского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



Запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер был объявлен 17 марта этого года. Однако 25 марта в ходе рейда были обнаружены жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области на льду Чудского озера.



В отношении четырех из них принято решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, в отношении трех остальных продолжается административное производство.