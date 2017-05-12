Разыскивается бывший заключенный, проживавший в общежитии Великих Лук (ФОТО)

Больше месяца о его местонахождении ничего неизвестно

Разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Приметы



На вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.