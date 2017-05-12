Названы имена чеченских боксеров, которые приедут в Великие Луки
12 Мая 2017 - 15:08Главная → Хроника дня
О проведении этого турнира договорились Рамзан Кадыров и Андрей Турчак
В Великих Луках состоится грандиозное спортивное событие. Матчевая встреча по боксу городов воинской славы Грозный — Великие Луки — Псков начнется 14 мая в 14 часов в спорткомплексе «Стрелец» на улице Ботвина, 4. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
Состав участников
Команда Псковской области- 56 кг. Шехов Муххамад (Великие Луки), МС, финалист чемпионата России, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 60 кг. Тарвердян Нарек (Псков), КМС, Победитель первенства СЗФО;
- 64 кг. Зиновьев Дмитрий (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 69 кг. Зуев Игорь (Псков), КМС, Призер чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 69 кг. Федоров Юрий (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Голик Глеб (Псков), МС, финалист первенства России, финалист чемпионата СЗФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Зиновьев Максим (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Муратов Дмитрий (Псков), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 81 кг. Демин Егор (Псков), МС, Финалист первенства России, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- +91 кг. Егоров Сергей (Великие Луки), МС, Финалист первенства России, победитель чемпионатов ЦФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- тренер Голик Вадим (Псков);
- тренер Селиверстов Алексей (Великие Луки);
- тренер Ярулин Вячеслав (Псков);
Команда Чеченской Республики
- 56 кг. Цуцаев Мамади, КМС, призер чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 60 кг. Айдамиров Абубакар, МС, Победитель первенства СЗФО;
- 64 кг. Хамзаев Беслан, МС, финалист и победитель первенств России, победитель первенства Европы, участник первенства Мира;
- 69 кг. Мальсагов Шамиль, МС, победитель первенств России, Европы, Мира, чемпионатов СКФО;
- 69 кг. Джовбатыров Расул, МС, победитель чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Хатаев Шамиль, МС, победитель первенства России, участник первенства Европы;
- 75 кг. Тапаев Абдул-Керим, МС, победитель чемпионатов СКФО, Спартакиады России;
- 75 кг. Алимсултанов Магомед, КМС, призер чемпионата Чеченской Республики;
- 81 кг. Хатаев Имам, МСМК, финалист первенства России, финалист чемпионата России;
- +91 кг. Атсаламов Замбек, КМС, победитель чемпионата СКФО;
- тренер Савин Геннадий, ЗТ;
- тренер Мусхаджиев Рамзан.
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