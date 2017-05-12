12 Мая 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+13 .. +15 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Названы имена чеченских боксеров, которые приедут в Великие Луки

12 Мая 2017 - 15:08
Главная → Хроника дня
О проведении этого турнира договорились Рамзан Кадыров и Андрей Турчак

В Великих Луках состоится грандиозное спортивное событие. Матчевая встреча по боксу городов воинской славы Грозный — Великие Луки — Псков начнется 14 мая в 14 часов в спорткомплексе «Стрелец» на улице Ботвина, 4. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
 

 

Состав участников

Команда Псковской области

- 56 кг. Шехов Муххамад (Великие Луки), МС, финалист чемпионата России, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 60 кг. Тарвердян Нарек (Псков), КМС, Победитель первенства СЗФО;
- 64 кг. Зиновьев Дмитрий (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 69 кг. Зуев Игорь (Псков), КМС, Призер чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 69 кг. Федоров Юрий (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Голик Глеб (Псков), МС, финалист первенства России, финалист чемпионата СЗФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Зиновьев Максим (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Муратов Дмитрий (Псков), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»;
- 81 кг. Демин Егор (Псков), МС, Финалист первенства России, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- +91 кг. Егоров Сергей (Великие Луки), МС, Финалист первенства России, победитель чемпионатов ЦФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- тренер Голик Вадим (Псков);
- тренер Селиверстов Алексей (Великие Луки);
- тренер Ярулин Вячеслав (Псков);
 
Команда Чеченской Республики

- 56 кг. Цуцаев Мамади, КМС, призер чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 60 кг. Айдамиров Абубакар, МС, Победитель первенства СЗФО;
- 64 кг. Хамзаев Беслан, МС, финалист и победитель первенств России, победитель первенства Европы, участник первенства Мира;
- 69 кг. Мальсагов Шамиль, МС, победитель первенств России, Европы, Мира, чемпионатов СКФО;
- 69 кг. Джовбатыров Расул, МС, победитель чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»;
- 75 кг. Хатаев Шамиль, МС, победитель первенства России, участник первенства Европы;
- 75 кг. Тапаев Абдул-Керим, МС, победитель чемпионатов СКФО, Спартакиады России;
- 75 кг. Алимсултанов Магомед, КМС, призер чемпионата Чеченской Республики;
- 81 кг. Хатаев Имам, МСМК, финалист первенства России, финалист чемпионата России;
- +91 кг. Атсаламов Замбек, КМС, победитель чемпионата СКФО;
- тренер Савин Геннадий, ЗТ;
- тренер Мусхаджиев Рамзан.
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50