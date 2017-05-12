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Ночь музеев в Пскове: Список участников, программа мероприятий

12 Мая 2017 - 15:01
Главная → Хроника дня
Акция начнется в 19.00, музей будет работать допоздна
19 мая Псковский музей-заповедник приглашает на акцию «Ночь музеев», посвященную Году экологии в России и 100-летию Революции 1917 года.
 
Время, место Мероприятие
Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского (с. Наумово Куньинского района Псковской области) 19 мая
20.00 Просмотр художественно-документального фильма о М.П. Мусоргском «Вперед, к новым берегам»
20.20 Представление театра теней
20.30 Театрализованное представление «Подруженьки» (рассказ о традициях посещения балов, мастер-класс по бальным танцам, реконструкция купеческого быта, романсы и тд)
22.00 Экскурсия «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского» при свечах
23.00 Чайно-кофейные посиделки «Сиреневый вечер»
Стоимость участия – 250 рублей с человека.
Справки по тел.: 8(81149) 31-140
E-mail: musorga@yandex.ru
 
Музей Н.А. Римского-Корсакова (Псковская обл., Плюсский район, д. Любенск), 20 мая
17.00
Любенск		 сборные экскурсии по усадьбе «В Любенск мы все влюблены» (рассказ о жизни семьи композитора в Любенске)
18.00
Любенск		 Концерт лауреата международных конкурсов Виталия Петрова (фортепиано) при участии лауреата международных конкурсов Константина Драгунова (скрипка).
19.00 знакомство с выставками в Вечаше:
-выставка гобеленов худ. Н. и В. Яновых «Радость небесная»
-археологическая выставка «Из глубины веков»
- выставка по истории создания музея «Музею – 50»
19.30 В живописном парке усадьбы Вечаша артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга исполнят сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь»
20.00 перерыв (чаепитие, игры, фото)
20.30 В живописном парке усадьбы Вечаша артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга исполнят сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь»
Стоимость участия – 100 рублей с человека (50 руб. – льготная категория граждан)
Справки по тел.: 8(81133) 21-253 
Е-mail: lubensk@yandex.ru

19 мая с 19.00 до 00.00. Псковский музей-заповедник ул. Некрасова, д. 7
 
Время, место Мероприятие
18.45
фойе		 Мультимедийная презентация музейных предметов
19.10
фойе		 Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья»
(Государственный природный заповедник «Полистовский»)
 
Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России
19.30
Галерея
П.П. Оссовского		 Мастер-класс «Живая вода»
(Центр науки и спорта «Без Предела»)
В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много интересного о любимых напитках.
19.30
Парадный зал Картинной галереи		 Рыцарская поэзия
Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой
20.20
Выставочный зал		 «История одной картины»
Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Мини-экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея.
20.30
Выставочный зал		 Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств.
Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая
20.45
21.45
Поганкины палаты		 Сборные экскурсии
«1100-летний Псков в истории России»
«Художественное серебро XVI-XIX вв.»
«Живопись древнего Пскова XV-XVII вв.»
 
Сбор групп у крыльца Поганкиных палат
21.30
Галерея
П.П. Оссовского		 Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича.
«Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина
с 19.00
Музейный двор		 Историческое фотоателье
Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время)
с 19.00
Поганкины палаты, Центральное здание музея,
Музей-квартира В.И. Ленина, Дом-музей «Искра»		 Акция «Я-экскурсовод»
Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.
Стоимость посещения: 100 рублей с человека (50 руб./чел льготная категория граждан)
Продажа билетов до 23.00
Справки по тел.: 66-33-11
 
Дополнительные площадки в г. Пскове
 
Время, место Мероприятие
19.00-21.00
музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3)		 Выставка «Отречение Николая II. Хроника событий»
19.30
20.00
музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3)		 Сборные экскурсии
Стоимость посещения: бесплатно
19.00
Дом-музей «Искры» (пер. «Искры», 5)		 Интерактивная программа
«Дом на Петровском посаде» 12+
По предварительной записи
Запись в группе сообщества
Стоимость посещения: 200 рублей с человека.
Справки по тел.: 66-33-11
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