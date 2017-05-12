Ночь музеев в Пскове: Список участников, программа мероприятий

Время, место Мероприятие

18.45

фойе Мультимедийная презентация музейных предметов

19.10

фойе Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья»

(Государственный природный заповедник «Полистовский»)



Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России

19.30

Галерея

П.П. Оссовского Мастер-класс «Живая вода»

(Центр науки и спорта «Без Предела»)

В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много интересного о любимых напитках.

19.30

Парадный зал Картинной галереи Рыцарская поэзия

Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой

20.20

Выставочный зал «История одной картины»

Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков»

Мини-экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея.

20.30

Выставочный зал Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств.

Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая

20.45

21.45

Поганкины палаты Сборные экскурсии

«1100-летний Псков в истории России»

«Художественное серебро XVI-XIX вв.»

«Живопись древнего Пскова XV-XVII вв.»



Сбор групп у крыльца Поганкиных палат

21.30

Галерея

П.П. Оссовского Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича.

«Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина

с 19.00

Музейный двор Историческое фотоателье

Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время)

с 19.00

Поганкины палаты, Центральное здание музея,

Музей-квартира В.И. Ленина, Дом-музей «Искра» Акция «Я-экскурсовод»

Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.