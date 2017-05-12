Ночь музеев в Пскове: Список участников, программа мероприятий
12 Мая 2017 - 15:01Главная → Хроника дня
Акция начнется в 19.00, музей будет работать допоздна
19 мая Псковский музей-заповедник приглашает на акцию «Ночь музеев», посвященную Году экологии в России и 100-летию Революции 1917 года.
19 мая с 19.00 до 00.00. Псковский музей-заповедник ул. Некрасова, д. 7
Дополнительные площадки в г. Пскове
|Время, место
|Мероприятие
|Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского (с. Наумово Куньинского района Псковской области) 19 мая
|20.00
|Просмотр художественно-документального фильма о М.П. Мусоргском «Вперед, к новым берегам»
|20.20
|Представление театра теней
|20.30
|Театрализованное представление «Подруженьки» (рассказ о традициях посещения балов, мастер-класс по бальным танцам, реконструкция купеческого быта, романсы и тд)
|22.00
|Экскурсия «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского» при свечах
|23.00
|Чайно-кофейные посиделки «Сиреневый вечер»
|Стоимость участия – 250 рублей с человека.
Справки по тел.: 8(81149) 31-140
E-mail: musorga@yandex.ru
|Музей Н.А. Римского-Корсакова (Псковская обл., Плюсский район, д. Любенск), 20 мая
|17.00
Любенск
|сборные экскурсии по усадьбе «В Любенск мы все влюблены» (рассказ о жизни семьи композитора в Любенске)
|18.00
Любенск
|Концерт лауреата международных конкурсов Виталия Петрова (фортепиано) при участии лауреата международных конкурсов Константина Драгунова (скрипка).
|19.00
|знакомство с выставками в Вечаше:
-выставка гобеленов худ. Н. и В. Яновых «Радость небесная»
-археологическая выставка «Из глубины веков»
- выставка по истории создания музея «Музею – 50»
|19.30
|В живописном парке усадьбы Вечаша артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга исполнят сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь»
|20.00
|перерыв (чаепитие, игры, фото)
|20.30
|В живописном парке усадьбы Вечаша артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга исполнят сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь»
|Стоимость участия – 100 рублей с человека (50 руб. – льготная категория граждан)
Справки по тел.: 8(81133) 21-253
Е-mail: lubensk@yandex.ru
19 мая с 19.00 до 00.00. Псковский музей-заповедник ул. Некрасова, д. 7
|Время, место
|Мероприятие
|18.45
фойе
|Мультимедийная презентация музейных предметов
|19.10
фойе
|Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья»
(Государственный природный заповедник «Полистовский»)
Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России
|19.30
Галерея
П.П. Оссовского
|Мастер-класс «Живая вода»
(Центр науки и спорта «Без Предела»)
В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много интересного о любимых напитках.
|19.30
Парадный зал Картинной галереи
|Рыцарская поэзия
Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой
|20.20
Выставочный зал
|«История одной картины»
Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Мини-экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея.
|20.30
Выставочный зал
|Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств.
Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая
|20.45
21.45
Поганкины палаты
|Сборные экскурсии
«1100-летний Псков в истории России»
«Художественное серебро XVI-XIX вв.»
«Живопись древнего Пскова XV-XVII вв.»
Сбор групп у крыльца Поганкиных палат
|21.30
Галерея
П.П. Оссовского
|Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича.
«Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина
|с 19.00
Музейный двор
|Историческое фотоателье
Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время)
|с 19.00
Поганкины палаты, Центральное здание музея,
Музей-квартира В.И. Ленина, Дом-музей «Искра»
|Акция «Я-экскурсовод»
Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.
|Стоимость посещения: 100 рублей с человека (50 руб./чел льготная категория граждан)
Продажа билетов до 23.00
Справки по тел.: 66-33-11
Дополнительные площадки в г. Пскове
|Время, место
|Мероприятие
|19.00-21.00
музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3)
|Выставка «Отречение Николая II. Хроника событий»
|19.30
20.00
музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3)
|Сборные экскурсии
|Стоимость посещения: бесплатно
|19.00
Дом-музей «Искры» (пер. «Искры», 5)
|Интерактивная программа
«Дом на Петровском посаде» 12+
По предварительной записи
Запись в группе сообщества
|Стоимость посещения: 200 рублей с человека.
Справки по тел.: 66-33-11
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
12 Мая 2017
- По квартирам псковичей ходит лже-врач и крадет личные данные15:37
- Петербуржцев будут штрафовать за выход на лед Чудского озера15:20
- Разыскивается бывший заключенный, проживавший в общежитии Великих Лук (ФОТО)15:15
- Названы имена чеченских боксеров, которые приедут в Великие Луки15:08
- Ночь музеев в Пскове: Список участников, программа мероприятий15:01
- В Пушкиногорье попался дачный вор14:52
- С 15 мая ограничат движение на улице Максима Горького14:47
- Псковичей приглашают на бесплатный мастер-класс по гончарному искусству11:56
- Псковская филармония объявила о ярмарке абонементов11:52
- На этих выходных псковичи запустят водные фонарики11.05, 13:20
- Проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль11.05, 13:00
- Англо-немецкий джаз-бенд выступит в Пскове 19 мая11.05, 12:22
- Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове11.05, 12:19
- Марихуану и метамфетамин изъяли у двух братьев10.05, 16:05
- Житель Дедовичского района зарезал мать10.05, 15:50
- Среди отравившихся в детском лагере под Ижевском есть псковичи10.05, 15:22
- Городской пляж откроют к 1 июня10.05, 14:14
- Немецким школьникам показали сето10.05, 12:54
- Летние лагеря заработают в четыре смены10.05, 12:39
- Прошли состязания военных банщиков и поваров10.05, 12:29
Лидеры обсуждений
- Гидрошалман
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Деликатный вопрос
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Талабы для китайцев
Фото
В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»Весь фото архив
Видео
Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеВесь видео архив