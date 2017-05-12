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В Пушкиногорье попался дачный вор

12 Мая 2017 - 14:52
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Расследование данного дела продолжается
Пушкиногорские полицейские по «горячим следам» установили личность дачного вора.

- Ночью в деревне Исса в один из дачных домов путем взлома замка входной двери проник безработный 35-летний местный житель. Из помещения он совершил кражу ресивера, телевизора и музыкального центра, после чего скрылся, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

Приехавшие из Санкт-Петербурга владельцы этого дачного дома обнаружили пропажу имущества и обратились за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска похищенное им изъято.
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