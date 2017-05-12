В Пушкиногорье попался дачный вор

Расследование данного дела продолжается

Пушкиногорские полицейские по «горячим следам» установили личность дачного вора.



- Ночью в деревне Исса в один из дачных домов путем взлома замка входной двери проник безработный 35-летний местный житель. Из помещения он совершил кражу ресивера, телевизора и музыкального центра, после чего скрылся, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.



Приехавшие из Санкт-Петербурга владельцы этого дачного дома обнаружили пропажу имущества и обратились за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.



В ходе обыска похищенное им изъято.