С 15 мая ограничат движение на улице Максима Горького

Жителей просят отнестись с пониманием

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на канализационной сети в период с 10.00 15 мая по 21мая включительно вводится частичное ограничение дорожного движения на участке ул. Максима Горького (у дома № 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Городская администрация просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.