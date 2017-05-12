12 Мая 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+13 .. +15 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

С 15 мая ограничат движение на улице Максима Горького

12 Мая 2017 - 14:47
Главная → Хроника дня
Жителей просят отнестись с пониманием
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на канализационной сети в период с 10.00 15 мая по 21мая включительно вводится частичное ограничение дорожного движения на участке ул. Максима Горького (у дома № 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50