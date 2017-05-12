Псковичей приглашают на бесплатный мастер-класс по гончарному искусству

18 мая в 13.00 в Галерее «Цех» состоится мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» из Москвы. Вход свободный, участие бесплатное!

Мастерская «Особая керамика на ВДНХ» — это содружество художников, керамистов и лечебных педагогов. Среди сотрудников мастерской есть люди с аутизмом и другими ментальными особенностями.

«Каждое изделие мастерской: ваза, рельеф или рисунок на чашке — результат индивидуального восприятия автора, его размышление о жизни. Наши работы помогают нам с вами лучше понять друг друга».



На мастер-классе 18 мая можно будет попробовать работать на гончарном круге и под руководством мастера создать свой авторский сосуд — горшочек, вазу, тарелку или подсвечник. Этот мастер-класс дает возможность соприкоснуться с традиционной технологией изготовления посуды, которая знакома всем нам по археологическим раскопкам и историческим музеям.

В мастер-классе могут принять участие дети от 5 лет и взрослые, в том числе с особенностями развития. Галерея «Цех» расположена по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским академическим театром).

Напомним, что фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» будет проходить в Пскове во второй раз. Начнется форум 17 мая и продлится до 20 мая. Все мероприятия бесплатны для посещения. Программу можно посмотреть тут.