Псковская филармония объявила о ярмарке абонементов

25 мая в 18:00 в фойе БКЗ филармонии начнет работать ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона. Абонемент дает право посещать определенные концерты филармонии со скидкой. Именно 25 мая у псковичей будет возможность приобрести абонемент по самой выгодной цене - скидка на мероприятия по этому абонементу будет составлять 50%.

Отметим, что по окончании ярмарки-продажи в 19:00 в Большом концертном зале состоится концерт симфонической музыки абонемента №3 «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Всем, кто приобретает абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный!

В программе прозвучат произведения великого Джоакино Россини в исполнении Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Эдуарда Банько.

Для всех гостей ярмарки чай и угощение!