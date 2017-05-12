На этих выходных псковичи запустят водные фонарики
11 Мая 2017 - 13:20Главная → Хроника дня
12 и 13 мая на набережной реки Псковы у Кремля пройдет фестиваль водных фонариков. Желающих принять участие или просто полюбоваться зрелищем плывущих по водной глади фонариков организаторы приглашают к 21.00 и в пятницу, и в субботу. Вход свободный и без возрастных ограничений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков – в форме лотоса и куба. Будет звучать скрипка и саксофон, небо Пскова раскрасится огнями светового шоу.
Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков – в форме лотоса и куба. Будет звучать скрипка и саксофон, небо Пскова раскрасится огнями светового шоу.
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