На этих выходных псковичи запустят водные фонарики

12 и 13 мая на набережной реки Псковы у Кремля пройдет фестиваль водных фонариков. Желающих принять участие или просто полюбоваться зрелищем плывущих по водной глади фонариков организаторы приглашают к 21.00 и в пятницу, и в субботу. Вход свободный и без возрастных ограничений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков – в форме лотоса и куба. Будет звучать скрипка и саксофон, небо Пскова раскрасится огнями светового шоу.