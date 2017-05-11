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Англо-немецкий джаз-бенд выступит в Пскове 19 мая

11 Мая 2017 - 12:22
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Англо-немецкий джаз-бенд, «Цыганский джаз», музыка мультиинструменталиста Аркадия Галковского – все это услышат псковичи на бесплатном концерте под открытым небом

19 мая в 18:00 на территории Псковского ЦЛП состоится концерт «Воздух-джаз». В программе выступление англо-немецкого джаз-бенда «Be Jazz». В составе группы - Беверли Патриция Уорнер (Великобритания), Клаус Хёрт (Германия) и Беате Тайссен (Германия).

Концерт «Воздух-джаз» пройдет под открытым небом. Мероприятие входит в программу Международного фестиваля «Другое искусство».

К иностранным музыкантам на сцене присоединится Аркадий Галковский - мультиинструменталист, музыкант, композитор, экс-дирижер Псковского симфонического оркестра. Ученики Центра лечебной педагогики также выступят в составе интернационального джазового коллектива.

В программе концерта выступление джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш». Музыканты играют в стиле «цыганский джаз» и «французский шансон». В их репертуаре композиции 1-й половины 20-го века таких исполнителей, как Джанго Рейнхардт, Бенни Гудман, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Билли Холидэй, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Марлен Дитрих, Леонид Утесов, Петр Лещенко, Клавдия Шульженко, Zaz и Ingrid.
Песни исполняются на английском, французском, немецком, испанском, португальском, итальянском и русском языках.

Вход на концерт свободный (без билетов)! Место проведения: территория Центра лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56. Добраться до ЦЛП можно на автобусе №8.

 
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