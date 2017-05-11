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Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове

11 Мая 2017 - 12:19
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Российский институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) при поддержке ПсковГУ, Псковского академического театра драмы и Правительства Псковской области объявляет в Пскове набор на обучение по специальности «Актерское искусство».

Российский государственный институт сценических искусств - старейшее и одно из крупнейших в России высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Входит в Союз европейских театральных школ и академий.

Выездная приемная комиссия из РГИСИ будет проводить отбор в июне 2017 года на территории ПсковГУ.
Жителям Пскова и области будет предоставлена возможность получить образование по программе «Артист драматического театра и кино». Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

На территории ПсковГУ будет проводится непрерывное обучение навыкам актерского мастерства. Руководитель курса - Александр Иванович Кладько (главный режиссер и художественный руководитель Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина). 

Правила приема можно скачать на сайте Псковского театра драмы. Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17. 
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