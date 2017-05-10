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Марихуану и метамфетамин изъяли у двух братьев

10 Мая 2017 - 16:05
Главная → Хроника дня
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъяли более двух с половиной килограммов метамфетамина.

 – Полицейские провели комплексную целенаправленную работу, направленную на изобличение группы лиц в причастности к незаконному обороту наркотиков  на территории  региона, – сообщили в пресс-службе областного УМВД. – В результате у 37-летнего уроженца Псковской области при обыске обнаружили и изъяли метамфетамин массой около 40 граммов. А в ходе обследования надворных построек по месту проживания  его 35-летнего брата полицейские  изъяли еще  2 килограмма 630,26 грамма метамфетамина, что является особо крупным размером, и 62,92 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу. Проводится расследование.
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