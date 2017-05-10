Среди отравившихся в детском лагере под Ижевском есть псковичи

Псковичи оказались среди госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере «Дружба» под Ижевском, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртии.



Несовершеннолетние принимали участие в чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?», который проходил с 30 апреля и должен был закончиться 3 мая. В ночь на 2 мая в детском лагере произошло массовое отравление. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский сообщил, что на данный момент медики завершили обследование всех людей с симптомами отравления, 76 больных находятся в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом «вирусная инфекция». Главный врач инфекционной больницы Игорь Дьяченко уточнил, что среди госпитализированных 68 детей и 8 взрослых.



По данным следственных органов, при инциденте пострадали жители Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Липецка, Сургута, Екатеринбурга, Сыктывкара, Новосибирска, Перми, Снежинска, Иваново, Мурманска, Челябинска, Зеленограда Московской области, Калининграда, Краснодара, Пскова, Тюмени, Нефтеюганска.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).