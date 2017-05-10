​Житель Дедовичского района зарезал мать

29 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в собственном доме в одной из деревень Дедовичского района тела 87-летней пенсионерки с ножевым ранением шеи. По данному факту Порховский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, к преступлению причастен 57-летний сын потерпевшей, который 28 апреля в ответ на поучения матери схватил нож и ударил ее в шею. От полученного ранения пенсионерка скончалась на месте преступления.



Сыну предъявили обвинение и заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

