Городской пляж откроют к 1 июня

Городской пляж в Пскове будет готов к началу купального сезона к 1 июня. В этом году администрация своевременно разыграла конкурс на подготовку и содержание места для отдыха у воды. Кроме того, в ближайшее время в местах, не предназначенных для купания, будут установлены предупреждающие знаки. Этот вопрос комитет ГО и ЧС держит на контроле.