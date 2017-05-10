Немецким школьникам показали сето

Школьники из немецкого города-побратима Нойс побывали в Сетуском королевстве. Гостей в этнографической усадьбе семьи Кюлаотс встречали по традиции радушно. Дети прослушали лекцию об истории сетуского народа, обошли все старинные амбары и постройки. Узнали, как работает деревянная машина по переработке льна, где хранили припасы, как варят знаменитый сетуский сыр. И напоследок стали участниками большого чаепития с сетускими пирогами.

Кстати Музей-усадьба в Сигово - это единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Коллекции музея (мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда и др.) - результат многолетней собирательской и исследовательской работы.