Прошли состязания военных банщиков и поваров

Псковские десантники приняли участие во всероссийских состязаниях «Армейский запас» под Костромой. Свое мастерство здесь демонстрируют службы тыла десантных частей со всей России. Солдатские повара удивляют собравшихся вкусностями, а банщики – быстротой развертывания помывочных установок. Соревновались 6 команд поваров из разных уголков страны, где есть десантные части: из Ульяновска, Пскова, Тулы, Новороссийска, Иванова и Улан-Удэ. Блюда готовили простые, но питательные. Оценивался и внешний вид, и вкус, и даже правильность нарезки.



Это уже третий этап всероссийских состязаний «Армейский запас». Первые два проходили на уровне отдельных частей и дивизий ВДВ. Победители третьего этапа соревнований «Армейский запас» отправятся в июне в город Вольск Саратовской области. Там состоится заключительный этап состязаний, в котором уже будут принимать участие все виды и рода войск.