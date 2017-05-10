«Электрон» сдадут в аренду Пскову
10 Мая 2017 - 11:50Главная → Хроника дня
Глава Пскова Иван Цецерский обратился к губернатору области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в передаче городу на условиях минимальной аренды спортивного комплекса «Электрон». По мнению городских властей, во время летних каникул псковские дети могли бы активно использовать стадион для занятий спортом.
Андрей Турчак дал поручение своему заместителю Сергею Перникову проработать этот вопрос совместно с новым собственником комплекса.
Андрей Турчак дал поручение своему заместителю Сергею Перникову проработать этот вопрос совместно с новым собственником комплекса.
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