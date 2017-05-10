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Летние лагеря заработают в четыре смены

10 Мая 2017 - 12:39
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Впервые в Пскове летние школьные лагеря будут работать в четыре смены. За лето они планируют принять около 5300 детей. Лагеря будут работать во всех школах и на базе 10 учреждений дополнительного образования.

– Городские школьные лагеря начнут работу с 5 июня. В этом году мы организуем 4 смены продолжительностью в 21 день, вплоть до 28 августа. Впервые вводим 4 смену, посмотрим ее востребованность, – сообщил начальник управления образования городской администрации Игорь Прокофьев.

Особое внимание будет уделено летнему отдыху детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей, стоящих на учете в органах МВД. В загородных лагерях этим летом отдохнет около 4 тысяч детей.
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