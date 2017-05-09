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Как вести себя на массовых мероприятиях, напомнили псковичам

09 Мая 2017 - 09:30
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В связи с празднованием Дня Победы полиция напоминает об основных правилах поведения на  шествиях и демонстрациях.

Во время участия в них  граждане обязаны:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;

- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

- парковать автотранспорт только  в специально отведенных местах;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки,  продукцию в стеклянной и металлической таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;

- использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной  ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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