Как вести себя на массовых мероприятиях, напомнили псковичам
В связи с празднованием Дня Победы полиция напоминает об основных правилах поведения на шествиях и демонстрациях.
Во время участия в них граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности;
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт только в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.
Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре;
- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам;
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
- совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;
- использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.
Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Как вести себя на массовых мероприятиях, напомнили псковичам09:30
- Псковичам рекомендуют надевать в лес белые одежды09:27
- В Великих Луках не могут найти 64-летнего Владимира Уткина (ФОТО)09:20
- Горим: пожар на даче и в бане08.05, 10:26
- Праздничная афиша Пскова: торжественный вечер и концерты08.05, 09:06
- Псков огласил официальную программу 9 мая08.05, 09:05
- На вечернюю прогулку захватите зонтик08.05, 08:30
- Как спасти свое авто от угона - 10 советов от полиции07.05, 12:15
- МЧС: Используйте майские выходные, чтобы спасти своих родных07.05, 12:07
- Книгу со сказкой Пушкина подарят псковичам за подписку на газету06.05, 10:10
- Дачный дом сгорел в палкинской Федорихе06.05, 10:06
- Псковичам напомнили правила безопасности во время приготовления шашлыка06.05, 10:01
- Опубликован итоговый протокол Эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы05.05, 16:35
- Dj Infest сыграет свой сет в Ледовом дворце Пскова05.05, 15:46
- Псковичей познакомят с агентом Джеймсом Понтом05.05, 11:32
- В Пскове под открытым небом устроят необычную выставку05.05, 11:25
- Акция в Пскове: купить квартиру к Дню Победы станет проще05.05, 10:23
- На уличный концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей и гостей города05.05, 10:17
- Псков увидит «Усвятских шлемоносцев». Аннотация05.05, 10:16
- Экс-главврача Псковской областной детской больницы будут судить05.05, 10:10
Лидеры обсуждений
- Гидрошалман
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Деликатный вопрос
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Талабы для китайцев
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»
- Рамзан Кадыров написал диктант в Пскове