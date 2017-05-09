Псковичам рекомендуют надевать в лес белые одежды

Как показывает практика, чаще всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожностей.

Поэтому ГУ МЧС России по Псковской области, напоминает простые правила тем, кто собирается в лес:

- выбирайте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;

- обязательно наденьте брюки и заправьте их в высокие сапоги;

- не забудьте про головной убор;

- одежду выбирайте светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща;

- обработайте одежду противоклещевым репеллентом;

- смажьте кожу шеи и кистей камфорным или мятным маслом;

- периодически осматривайте в лесу свою одежду;

- передвигаясь по лесу, остерегайтесь высокой травы и кустарников;

- вернувшись домой, тщательно осмотрите одежду и тело на предмет еще не присосавшихся клещей.