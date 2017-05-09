В Великих Луках не могут найти 64-летнего Владимира Уткина (ФОТО)
Разыскивается утративший связь с родственниками Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.
Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.
Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении В,П.Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94.
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