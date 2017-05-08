8 Мая 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Горим: пожар на даче и в бане

08 Мая 2017 - 10:26
Главная → Хроника дня
На территории Псковской области произошли два пожара
В пятом часу утра загорелся дачный дом в деревне Лешни Пустошкинского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. А накануне, 7 мая, в 17:05 поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной  в деревне Богдаши Палкинского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек.
Любителям парной рекомендуем внимательно ознакомиться с памяткой «Соблюдайте пожарную безопасность в бане!», которая была размещена 7 мая на сайте ГУ МЧС России по Псковской области: 
«Традиционным видом отдыха в России является поход в баню или сауну. При этом всегда следует помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. Только соблюдение всех мер пожарной безопасности может предостеречь вас от опасности.
Любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая. Поэтому необходимо соблюдать определённые требования и уделять внимание устройству печи.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации бани.
Причиной пожаров в бане часто становятся трещины как в самой печи, так и в дымоходах, и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.
Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!
Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112»!»
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 3 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50