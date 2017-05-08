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Праздничная афиша Пскова: торжественный вечер и концерты

08 Мая 2017 - 09:06
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Сегодня в Пскове пройдут четыре концерта, посвященные Дню Победы
8 мая
12.00 – 14.00. Концертная интерактивная программа, посвященная Дню Победы с участием творческих и спортивных коллективов города.

Детский парк

               
16.00. Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков – город воинской славы» и Могиле  Неизвестного Солдата.
Могила Неизвестного Солдата, пл. Победы
 
17.30. Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (вход по пригласительным билетам)
                         Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина
 
17.00 «Мы правнуки твои, Победа». Концертная программа Народного коллектива «Театра танца «Русские узоры», вокальной студии «Веселые нотки» и театральной студии «Все звезды»
Сквер у Дома офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5
 
18.00. «С Победой вас, друзья!». Концертная программа ансамбля «Псковский десант» 234-го гв. Черноморского ордена Кутузова III-ей степени ДШП им. св. князя А. Невского
Зеленый театр
 
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