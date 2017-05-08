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На вечернюю прогулку захватите зонтик

08 Мая 2017 - 08:30
Главная → Хроника дня
Вечером в Пскове возможен небольшой дождь
Если вы захотите сегодня посетить праздничные мероприятия на улице, то стоит одеваться теплее. Днем ожидается малооблачная погода, +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.
А вот вечером возможен небольшой дождь, поэтому захватите на вечернюю прогулку зонтик. К слову, 8 мая на Руси отмечали день Святого Марка и считали его повелителем весенних дождей. Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому майским грозам всегда очень радовались.
Ближайшей ночью пасмурная погода, температура 0..+2°. Атмосферное давление в пределах нормы.

 

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