На вечернюю прогулку захватите зонтик

Вечером в Пскове возможен небольшой дождь

Если вы захотите сегодня посетить праздничные мероприятия на улице, то стоит одеваться теплее. Днем ожидается малооблачная погода, +9..11°, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.А вот вечером возможен небольшой дождь, поэтому захватите на вечернюю прогулку зонтик. К слову, 8 мая на Руси отмечали день Святого Марка и считали его повелителем весенних дождей. Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому майским грозам всегда очень радовались.Ближайшей ночью пасмурная погода, температура 0..+2°. Атмосферное давление в пределах нормы.