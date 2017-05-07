Как спасти свое авто от угона - 10 советов от полиции
1. Оборудовать автомобиль охранной сигнализацией.
2. Дополнить электронику механическими приспособлениями для блокировки руля либо коробки передач или педалей.
3. Если позволяют материальные возможности, установить спутниковую систему слежения.
4. В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на охраняемых стоянках.
5. Подъехав к гаражу и выходя открывать ворота, не оставляйте машину с включенным двигателем.
6. Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобилей.
7. Если появилось что-нибудь подозрительное в работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала.
8. Обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина.
9. Как только вы сели в салон, заблокируйте двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению.
10. Если же ваш автомобиль все-таки угнали, немедленно обращайтесь в полицию. Так вероятность его возврата будет гораздо выше.
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