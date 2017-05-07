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Как спасти свое авто от угона - 10 советов от полиции

07 Мая 2017 - 12:15
Главная → Хроника дня
На сайте УМВД России по Псковской области опубликована памятка
Сотрудники полиции рекомендуют автовладельцам:

1. Оборудовать автомобиль охранной сигнализацией.

2. Дополнить электронику механическими приспособлениями для блокировки  руля  либо  коробки передач или педалей. 

3. Если позволяют материальные возможности, установить спутниковую систему слежения.

4. В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на охраняемых стоянках.

5. Подъехав к гаражу и выходя открывать ворота, не оставляйте машину с включенным двигателем.

6. Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобилей.

7. Если появилось  что-нибудь подозрительное  в  работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала.

8. Обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина.

9. Как только вы сели в салон, заблокируйте двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению.

10. Если же ваш автомобиль все-таки угнали, немедленно обращайтесь в полицию. Так вероятность его возврата  будет гораздо выше.

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