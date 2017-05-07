МЧС: Используйте майские выходные, чтобы спасти своих родных
Главное управление МЧС по Псковской области в воскресенье утром разместило на своем официальном сайте обращение к псковичам:
"Пожилые люди требуют к себе повышенного внимания и заботы. И в вопросах обеспечения их безопасности им могут помочь дети и внуки, другие родственники, а также соседи и просто неравнодушные люди. Наступившие продолжительные майские выходные – это удобное время для того, чтобы уделить немного внимания нашим старикам.
С каждым годом всё меньше остается пожилых людях, тех, которые прошёл Великую Отечественную войну. Нелёгкие испытания выпали на их долю. Тяжело было и на фронте, и в тылу, но они выстояли и победили! Потом пришлось восстанавливать народное хозяйство. И здесь было сложно, трудно, но поставленные задачи были снова выполнены.
Мы говорим о людях, которым сейчас уже далеко за 80 лет. Их дети и внуки, как правило, живут отдельно. Поэтому забота о хозяйстве, в том числе, обеспечение пожарной безопасности, зачастую лежит на плечах пожилых людей.
К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения. Вот и продолжают топиться неисправные печи. А сложенная не по правилам печь или эксплуатируемая с нарушениями - источник опасности, ведущий к возникновению пожара. И зачастую жертвами таких пожаров становятся пожилые люди.
Приезжая к своим родителям, бабушкам, дедушкам, престарелым знакомым, не сочтите за труд проверить состояние печи в доме и при необходимости оказать помощь в обеспечении пожарной безопасности.
1. Побелите дымоход
2. Проверьте печную кладку, лежит ли предтопочный лист.
3. Освободите участок около печи от всех легковоспламеняющихся объектов.
4. Напомните родным о правилах топки печей, о том, что крайне опасно их перекаливать и оставлять без присмотра!
Распространённой причиной возникновения загораний является и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей. Обратите внимание, что никогда не будет лишним проверить электропроводку в доме ваших дедушки и бабушки, убрать или починить неисправные приборы, напомнить им о необходимости соблюдения мер предосторожности! А при возможности рекомендуется установить пожарный дымовой извещатель, который при наличии самого небольшого задымления с помощью звукового сигнала «поднимет» любого даже крепко спящего человека.
Конечно, следует вспомнить и о плане действий на случай возникновения опасной ситуации. Планируйте и практикуйте эвакуацию при пожаре. Убедитесь, что все окна и двери легко открываются. Убедите своих пожилых близких людей держать телефон в спальне поблизости на случай, если они окажутся в западне из-за дыма и огня.
Обращаемся к людям старшего поколения: если все-таки случился пожар, не паникуйте и не отчаивайтесь, срочно звоните по телефонам «01», «101» или «112»!
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