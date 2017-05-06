Книгу со сказкой Пушкина подарят псковичам за подписку на газету
06 Мая 2017 - 10:10Главная → Хроника дня
Акция продлится десять дней
Каждый подписавшийся на «Псковскую правду – Вече» получит в подарок книгу А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». Акция проходит во время декады подписки, которая состоится с 11 по 21 мая, и действует во всех почтовых отделениях Псковской области.
Кроме того, в эти десять дней цена на подписку будет ниже обычной. Не упустите возможность!
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