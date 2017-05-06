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Дачный дом сгорел в палкинской Федорихе

06 Мая 2017 - 10:06
Главная → Хроника дня
Огонь гасили пятеро пожарных

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Палкинском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
 
5 мая в 17:14 поступило сообщение о возгорании в дачном доме по адресу: Палкинский район, Черская волость, д. Федориха.
 
Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек.
 

ВАЖНО

 
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
 

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