Опубликован итоговый протокол Эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы
05 Мая 2017 - 16:35Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
В Пскове подвели итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды». Фоторепортажи и подробную информацию и прошедшем празднике ищите в специальном разделе на нашем сайте.
В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
Публикуем итоговый протокол легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
Публикуем итоговый протокол легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут №1, школы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
8
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
1
|
14.23,0
|
19
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
2
|
14.40,0
|
18
|
МБОУ «СОШ №18В.Ф. Маргелова»
|
3
|
14.43,0
|
25
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
4
|
14.45,0
|
11
|
МБОУ «СОШ №11»
|
5
|
14.53,0
|
24
|
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова»
|
6
|
15.00,0
|
37
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
7
|
15.08,0
|
20
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
8
|
15.10,0
|
4
|
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»
|
9
|
15.17,0
|
26
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
10
|
15.30,0
|
39
|
Псковский технический лицей
|
11
|
15.32,0
|
1
|
МБОУ «СОШ №1 им. Л. Поземского»
|
12
|
15.39,0
|
38
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
13
|
15.40,0
|
5
|
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина»
|
14
|
15.45,0
|
2
|
МБОУ «СОШ №2»
|
15
|
15.49,0
|
16
|
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва»
|
16
|
16.00,0
|
13
|
МБОУ «СОШ №13»
|
17
|
16.04,0
|
15
|
МАОУ «Гуманитарный лицей»
|
18
|
16.05,0
|
23
|
МБОУ «СОШ №23»
|
19
|
16.11,0
|
3
|
МБОУ «СОШ №3»
|
20
|
16.12,0
|
12
|
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева»
|
21
|
16.13,0
|
22
|
МБОУ «ПТПЛ»
|
22
|
16.22,0
|
10
|
МАОУ «Лицей ЭиОП №10»
|
23
|
16.32,0
|
9
|
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»
|
24
|
16.46,0
|
17
|
МБОУ «СОШ №17»
|
25
|
16.51,0
Маршрут №1, ВУЗы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
40
|
Псков ГУ
|
1
|
13.49,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маршрут №1, Победитель 1 этапа
|
Нагрудный номер
|
Фвмилия, имя
|
Организация
|
Время
|
19
|
Федоров Всеволод
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маршрут №1, абсолютное первенство
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
40
|
Псков ГУ
|
1
|
13.49,0
|
8
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
2
|
14.23,0
|
19
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
3
|
14.40,0
|
18
|
МБОУ «СОШ №18В.Ф. Маргелова»
|
4
|
14.43,0
|
25
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
5
|
14.45,0
|
11
|
МБОУ «СОШ №11»
|
6
|
14.53,0
|
24
|
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова»
|
7
|
15.00,0
|
37
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
8
|
15.08,0
|
20
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
9
|
15.10,0
|
4
|
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»
|
10
|
15.17,0
|
26
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
11
|
15.30,0
|
39
|
Псковский технический лицей
|
12
|
15.32,0
|
1
|
МБОУ «СОШ №1 им. Л. Поземского»
|
13
|
15.39,0
|
38
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
14
|
15.40,0
|
5
|
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина»
|
15
|
15.45,0
|
2
|
МБОУ «СОШ №2»
|
16
|
15.49,0
|
16
|
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва»
|
17
|
16.00,0
|
13
|
МБОУ «СОШ №13»
|
18
|
16.04,0
|
15
|
МАОУ «Гуманитарный лицей»
|
19
|
16.05,0
|
23
|
МБОУ «СОШ №23»
|
20
|
16.11,0
|
3
|
МБОУ «СОШ №3»
|
21
|
16.12,0
|
12
|
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева»
|
22
|
16.13,0
|
22
|
МБОУ «ПТПЛ»
|
23
|
16.22,0
|
10
|
МАОУ «Лицей ЭиОП №10»
|
24
|
16.32,0
|
9
|
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»
|
25
|
16.46,0
|
17
|
МБОУ «СОШ №17»
|
26
|
16.51,0
Маршрут №2 женский, организации, коллективы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
2
|
«Мы вернулись» ВДВ
|
1
|
9.47,0
|
11
|
Ресторанный Партнер
|
2
|
10.12,0
|
15
|
Детский сад компенсирующего вида №17
|
3
|
10.28,0
Маршрут №2 женский, ВУЗы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
8
|
Псков-ГУ
|
1
|
9.34,0
|
6
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил)
|
2
|
10.02,0
|
3
|
Псков-ГУ физмат
|
3
|
10.22,0
|
7
|
Псков-ГУ
|
4
|
10.25,0
|
4
|
Псков-ГУ ФОТиД
|
5
|
10.26,0
|
5
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (ин. яз)
|
6
|
10.34,0
Маршрут №2 женский, ССУЗы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
2
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
1
|
9.47,0
|
11
|
Агротехнический колледж
|
2
|
10.12,0
|
15
|
Псковский кооперативный техникум
|
3
|
10.28,0
|
19
|
Медицинский колледж 4
|
4
|
10.36,0
|
1
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
5
|
10.37,0
|
9
|
Псковский областной колледж искусств
|
5
|
10.37,0
|
12
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
5
|
10.37,0
|
20
|
Медицинский колледж 5
|
8
|
10.41,0
|
18
|
Медицинский колледж 3
|
9
|
10.42,0
|
10
|
Агротехнический колледж
|
10
|
10.49,0
|
17
|
Медицинский колледж 2
|
11
|
11.10,0
|
13
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
12
|
11.34,0
|
16
|
Медицинский колледж 1
|
|
н/я
Маршрут №2, женский
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
8
|
Псков-ГУ
|
1
|
9.34,0
|
2
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
2
|
9.47,0
|
6
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил)
|
3
|
10.02,0
|
22
|
«Мы вернулись» ВДВ
|
4
|
10.05,0
|
11
|
Агротехнический колледж
|
5
|
10.12,0
|
3
|
Псков-ГУ физмат
|
6
|
10.22,0
|
7
|
Псков-ГУ
|
7
|
10.25,0
|
4
|
Псков-ГУ ФОТиД
|
8
|
10.26,0
|
15
|
Псковский кооперативный техникум
|
9
|
10.28,0
|
5
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (ин. яз)
|
10
|
10.34,0
|
19
|
Медицинский колледж 4
|
11
|
10.36,0
|
12
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
12
|
10.37,0
|
1
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
12
|
10.37,0
|
9
|
Псковский областной колледж искусств
|
12
|
10.37,0
|
20
|
Медицинский колледж 5
|
15
|
10.41,0
|
18
|
Медицинский колледж 3
|
16
|
10.42,0
|
10
|
Агротехнический колледж
|
17
|
10.49,0
|
17
|
Медицинский колледж 2
|
18
|
11.10,0
|
13
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
19
|
11.34,0
|
21
|
Ресторанный Партнер
|
20
|
11.41,0
|
14
|
Детский сад компенсирующего вида №17
|
21
|
11.21,0
|
16
|
Медицинский колледж 1
|
|
н/я
Маршрут №2 мужской, организации, коллективы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
16
|
76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ России
|
1
|
7.03,0
|
22
|
УМВД России по городу Пскову
|
2
|
7.11,0
|
11
|
ВЧ № 29760
|
3
|
7.21,0
|
24
|
В/Ч 2294
|
4
|
7.34,0
|
17
|
Псковское ЛПУМГ
|
5
|
8.07,0
|
23
|
Псковская ГТС
|
6
|
9.33,0
Маршрут №2 мужской, ВУЗы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
4
|
Псков – ГУ-2
|
1
|
7.42,0
|
8
|
Псков – ГУ физмат 2
|
2
|
8.19,0
|
10
|
Псков – ГУ историч.фак-т
|
3
|
8.20,0
|
7
|
ФЕНМиПО (медики)
|
4
|
8.25,0
|
6
|
Псков ГУ ФРФиИЯ(ин. яз)
|
5
|
8.27,0
|
5
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил)
|
6
|
8.34,0
|
9
|
Псков – ГУ физмат 1
|
7
|
8.39,0
|
3
|
Псков – ГУ-1
|
|
н/я
Маршрут №2 мужской, ССУЗы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
13
|
Агротехнический колледж
|
1
|
7.31,0
|
2
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
2
|
7.50,0
|
20
|
Псковский Политехнический колледж
|
3
|
7.59,0
|
1
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
4
|
8.05,0
|
15
|
Агротехнический колледж
|
5
|
8.06,0
|
19
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
6
|
8.08,0
|
12
|
Агротехнический колледж
|
7
|
8.09,0
|
14
|
Агротехнический колледж
|
8
|
8.15,0
|
21
|
Псковский Политехнический колледж
|
9
|
8.16,0
|
18
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
10
|
8.24,0
|
25
|
Псковский кооперативный техникум
|
11
|
8.28,0
|
26
|
Медицинский колледж
|
12
|
8.41,0
Маршрут №2, мужской
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
16
|
76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ России
|
1
|
7.03,0
|
22
|
УМВД России по городу Пскову
|
2
|
7.11,0
|
11
|
ВЧ № 29760
|
3
|
7.21,0
|
13
|
Агротехнический колледж
|
4
|
7.31,0
|
24
|
В/Ч 2294
|
5
|
7.34,0
|
4
|
Псков – ГУ-2
|
6
|
7.42,0
|
2
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
7
|
7.50,0
|
20
|
Псковский Политехнический колледж
|
8
|
7.59,0
|
1
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
9
|
8.05,0
|
15
|
Агротехнический колледж
|
10
|
8.06,0
|
17
|
Псковское ЛПУМГ
|
11
|
8.07,0
|
19
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
12
|
8.08,0
|
12
|
Агротехнический колледж
|
13
|
8.09,0
|
14
|
Агротехнический колледж
|
14
|
8.15,0
|
21
|
Псковский Политехнический колледж
|
15
|
8.16,0
|
8
|
Псков – ГУ физмат 2
|
16
|
8.19,0
|
10
|
Псков – ГУ историч.фак-т
|
17
|
8.20,0
|
18
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
18
|
8.24,0
|
7
|
ФЕНМиПО (медики)
|
19
|
8.25,0
|
6
|
Псков ГУ ФРФиИЯ(ин. яз)
|
20
|
8.27,0
|
25
|
Псковский кооперативный техникум
|
21
|
8.28,0
|
5
|
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил)
|
22
|
8.34,0
|
9
|
Псков – ГУ физмат 1
|
23
|
8.39,0
|
26
|
Медицинский колледж
|
24
|
8.41,0
|
23
|
Псковская ГТС
|
25
|
9.33,0
|
3
|
Псков – ГУ-1
|
|
н/я
Маршрут №2, смешанный
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
4
|
СМЦ «Сервисный металло центр»
|
1
|
7.46,0
|
2
|
Псковская таможня
|
2
|
7.55,0
|
10
|
МИД-Простория
|
3
|
8.12,0
|
12
|
Псковская городская больница
|
4
|
9.08,0
|
20
|
ADIDAS
|
5
|
9.13,0
|
21
|
Молодая гвардия
|
6
|
9.28,0
|
5
|
Группа компаний «Телесети»
|
7
|
9.29,0
|
18
|
Молодежный парламент
|
8
|
9.30,0
|
13
|
Ресторанный партнер
|
9
|
9.31,0
|
16
|
ПАО «Сбербанк»
|
10
|
9.33,0
|
24
|
ПАО Банк ВТБ 24
|
11
|
9.44,0
|
1
|
Боди Фитнесс
|
12
|
9.50,0
|
17
|
Общественники г.Пскова
|
13
|
10.00,0
|
15
|
Филиал ПАО «МТС» в г.Псков
|
14
|
10.01,0
|
11
|
Почта России
|
15
|
10.06,0
|
19
|
АО «Зенча-Псков»
|
16
|
10.24,0
|
22
|
Смартер
|
17
|
10.26,0
|
14
|
Арбитражный суд Псковской области
|
18
|
10.31,0
|
8
|
ОПФР по псковской области
|
19
|
10.33,0
|
3
|
АО «Россельхозбанк»
|
20
|
10.34,0
|
9
|
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
|
21
|
10.35,0
|
6
|
Адвокатская палата Псковской обл.
|
22
|
10.54,0
|
7
|
Псковское УФАС России
|
23
|
10.58,0
Маршрут №3, 6-е классы
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
8
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
1
|
7.15,0
|
20
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
2
|
7.24,0
|
18
|
МБОУ «СОШ №18 В.Ф. Маргелова»
|
3
|
7.32,0
|
2
|
МБОУ «СОШ №2»
|
4
|
7.34,0
|
22
|
МБОУ «ПТПЛ»
|
5
|
7.36,0
|
13
|
МБОУ «СОШ №13»
|
6
|
7.39,0
|
25
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
7
|
7.40,0
|
19
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
8
|
7.42,0
|
23
|
МБОУ «СОШ №23»
|
9
|
7.49,0
|
26
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
10
|
7.54,0
|
24
|
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова»
|
11
|
7.58,0
|
15
|
МАОУ «Гуманитарный лицей»
|
12
|
7.59,0
|
9
|
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»
|
13
|
8.00,0
|
12
|
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева»
|
14
|
8.03,0
|
39
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
15
|
8.05,0
|
37
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
16
|
8.06,0
|
4
|
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»
|
17
|
8.07,0
|
3
|
МБОУ «СОШ №3»
|
18
|
8.08,0
|
11
|
МБОУ «СОШ №11»
|
19
|
8.13,0
|
39
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
20
|
8.17,0
|
38
|
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»
|
21
|
8.23,0
|
16
|
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва»
|
22
|
8.33,0
|
1
|
МБОУ «СОШ №1 им. Л. Поземского»
|
23
|
8.34,0
|
32
|
МБОУ «ПТПЛ»
|
24
|
8.35,0
|
33
|
МБОУ «ПТПЛ»
|
25
|
8.36,0
|
34
|
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»
|
26
|
8.42,0
|
5
|
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина»
|
27
|
8.44,0
|
17
|
МБОУ «СОШ №17»
|
28
|
8.46,0
|
40
|
МАОУ «Лицей ЭиОП №10»
|
29
|
8.50,0
|
10
|
МАОУ «Лицей ЭиОП №10»
|
30
|
8.53,0
|
35
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
31
|
8.59,0
Семейный маршрут
|
Нагрудный номер
|
Семья
|
Место
|
Время
|
11
|
Алексеевы ДЮСШ «Надежда»
|
1
|
56,7
|
2
|
Диденко
|
2
|
57,2
|
1
|
Егоровы
|
3
|
58,1
|
10
|
Триада (Виткины)
|
4
|
59,7
|
7
|
Федоровы
|
5
|
1.03,0
|
3
|
Бучинские
|
6
|
1.14,0
|
4
|
Копаевы
|
7
|
1.27,0
|
6
|
Кудряшова-Эйен
|
8
|
1.42,0
|
12
|
Даниловы
|
9
|
1.43,0
|
5
|
Николаенко
|
10
|
н/я
|
8
|
Белый медведь (Верязовы)
|
11
|
н/я
|
9
|
Чуть-чуть (Байрамов)
|
12
|
н/я
VIP
|
Нагрудный номер
|
Организация
|
Место
|
Время
|
2
|
Администрация г. Пскова
|
1
|
3.33,0
|
1
|
Администрация Псковской области
|
2
|
3.42,0
Группа №1, школы, лицеи
|
№ п/п
|
Организация
|
Маршрут №1
|
Маршрут №3
|
Очки
|
Место
|
|
МБОУ «МПЛ №8»
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
МБОУ «СОШ №18 В.Ф. Маргелова»
|
3
|
3
|
6
|
2
|
|
МБОУ «Лицей «Развитие»
|
2
|
8
|
10
|
3
|
|
МБОУ «ЕМЛ №20»
|
8
|
2
|
10
|
4
|
|
МБОУ «ЦО «ППК»
|
4
|
7
|
11
|
5
|
|
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова»
|
6
|
11
|
17
|
6
|
|
МБОУ «СОШ №2»
|
15
|
4
|
19
|
7
|
|
МБОУ «СОШ №13»
|
17
|
6
|
23
|
8
|
|
МБОУ «СОШ №11»
|
5
|
19
|
24
|
9
|
|
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»
|
9
|
17
|
26
|
10
|
|
МБОУ «ПТПЛ» (22)
|
22
|
5
|
27
|
11
|
|
МБОУ «СОШ №23»
|
19
|
9
|
28
|
12
|
|
МАОУ «Гуманитарный лицей»
|
18
|
12
|
30
|
13
|
|
МБОУ «СОШ №1 им. Л. Поземского»
|
12
|
23
|
35
|
14
|
|
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева»
|
21
|
14
|
35
|
15
|
|
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»
|
24
|
13
|
37
|
16
|
|
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва»
|
16
|
22
|
38
|
17
|
|
МБОУ «СОШ №3»
|
20
|
18
|
38
|
18
|
|
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина»
|
14
|
27
|
41
|
19
|
|
МАОУ «Лицей ЭиОП №10»
|
23
|
29
|
52
|
20
|
|
МБОУ «СОШ №17»
|
25
|
28
|
53
|
21
|
|
Технический лицей
|
11
|
0
|
11
|
22
Группа №1, ССУЗы
|
№ п/п
|
Организация
|
Маршрут №2
|
Маршрут №2
|
Очки
|
Место
|
|
Агротехнический колледж
|
2
|
1
|
3
|
1
|
|
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж
|
1
|
2
|
3
|
2
|
|
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС)
|
5
|
6
|
11
|
3
|
|
Медицинский колледж
|
4
|
8
|
12
|
4
|
|
Псковский Политехнический колледж
|
3
|
9
|
12
|
5
|
|
Псковский кооперативный техникум
|
3
|
11
|
14
|
6
|
|
Псковский областной колледж искусств
|
5
|
0
|
|
7
Группа №1, ВУЗы
|
№ п/п
|
Организация
|
Маршрут №2
|
Маршрут №2
|
Очки
|
Место
|
|
Псков ГУ
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
Главный судья соревнований: Кравченко С.А.
Главный секретарь: Шкробинец А.Ю.
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
Партнеры:
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
Партнеры:
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
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