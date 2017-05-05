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Опубликован итоговый протокол Эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы

05 Мая 2017 - 16:35
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
В Пскове подвели итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды». Фоторепортажи и подробную информацию и прошедшем празднике ищите в специальном разделе на нашем сайте.

В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.

Публикуем итоговый протокол легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
 

Маршрут №1, школы

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
МБОУ «МПЛ №8» 
14.23,0 
19 
МБОУ «Лицей «Развитие» 
14.40,0 
18 
МБОУ «СОШ №18В.Ф. Маргелова» 
14.43,0 
25 
МБОУ «ЦО «ППК» 
14.45,0 
11 
МБОУ «СОШ №11» 
14.53,0 
24 
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова» 
15.00,0 
37 
МБОУ «МПЛ №8» 
15.08,0 
20 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
15.10,0 
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» 
15.17,0 
26 
МБОУ «ЦО «ППК» 
10 
15.30,0 
39 
Псковский технический лицей 
11 
15.32,0 
МБОУ «СОШ №1  им. Л. Поземского» 
12 
15.39,0 
38 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
13 
15.40,0 
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина» 
14 
15.45,0 
МБОУ «СОШ №2» 
15 
15.49,0 
16 
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва» 
16 
16.00,0 
13 
МБОУ «СОШ №13» 
17 
16.04,0 
15 
МАОУ «Гуманитарный лицей» 
18 
16.05,0 
23 
МБОУ «СОШ №23» 
19 
16.11,0 
МБОУ «СОШ №3» 
20 
16.12,0 
12 
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева» 
21 
16.13,0 
22 
МБОУ «ПТПЛ» 
22 
16.22,0 
10 
МАОУ «Лицей ЭиОП №10» 
23 
16.32,0 
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» 
24 
16.46,0 
17 
МБОУ «СОШ №17» 
25 
16.51,0 
 

Маршрут №1, ВУЗы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
40 
Псков ГУ 
13.49,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут №1, Победитель 1 этапа 

Нагрудный номер 
Фвмилия, имя 
Организация 
Время 
19 
Федоров Всеволод 
МБОУ «Лицей «Развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут №1, абсолютное первенство 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
40 
Псков ГУ 
13.49,0 
МБОУ «МПЛ №8» 
14.23,0 
19 
МБОУ «Лицей «Развитие» 
14.40,0 
18 
МБОУ «СОШ №18В.Ф. Маргелова» 
14.43,0 
25 
МБОУ «ЦО «ППК» 
14.45,0 
11 
МБОУ «СОШ №11» 
14.53,0 
24 
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова» 
15.00,0 
37 
МБОУ «МПЛ №8» 
15.08,0 
20 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
15.10,0 
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» 
10 
15.17,0 
26 
МБОУ «ЦО «ППК» 
11 
15.30,0 
39 
Псковский технический лицей 
12 
15.32,0 
МБОУ «СОШ №1  им. Л. Поземского» 
13 
15.39,0 
38 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
14 
15.40,0 
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина» 
15 
15.45,0 
МБОУ «СОШ №2» 
16 
15.49,0 
16 
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва» 
17 
16.00,0 
13 
МБОУ «СОШ №13» 
18 
16.04,0 
15 
МАОУ «Гуманитарный лицей» 
19 
16.05,0 
23 
МБОУ «СОШ №23» 
20 
16.11,0 
МБОУ «СОШ №3» 
21 
16.12,0 
12 
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева» 
22 
16.13,0 
22 
МБОУ «ПТПЛ» 
23 
16.22,0 
10 
МАОУ «Лицей ЭиОП №10» 
24 
16.32,0 
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» 
25 
16.46,0 
17 
МБОУ «СОШ №17» 
26 
16.51,0 
  

Маршрут №2 женский, организации, коллективы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
«Мы вернулись» ВДВ 
9.47,0 
11 
Ресторанный Партнер 
10.12,0 
15 
Детский сад компенсирующего вида №17 
10.28,0 
 

Маршрут №2 женский, ВУЗы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
Псков-ГУ 
9.34,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил) 
10.02,0 
Псков-ГУ физмат 
10.22,0 
Псков-ГУ 
10.25,0 
Псков-ГУ ФОТиД 
10.26,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (ин. яз) 
10.34,0 
 

Маршрут №2 женский, ССУЗы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
9.47,0 
11 
Агротехнический колледж 
10.12,0 
15 
Псковский кооперативный техникум 
10.28,0 
19 
Медицинский колледж 4 
10.36,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
10.37,0 
Псковский областной колледж искусств 
10.37,0 
12 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
10.37,0 
20 
Медицинский колледж 5 
10.41,0 
18 
Медицинский колледж 3 
10.42,0 
10 
Агротехнический колледж 
10 
10.49,0 
17 
Медицинский колледж 2 
11 
11.10,0 
13 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
12 
11.34,0 
16 
Медицинский колледж 1 
 
н/я 
  

Маршрут №2, женский

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
Псков-ГУ 
9.34,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
9.47,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил) 
10.02,0 
22 
«Мы вернулись» ВДВ 
10.05,0 
11 
Агротехнический колледж 
10.12,0 
Псков-ГУ физмат 
10.22,0 
Псков-ГУ 
10.25,0 
Псков-ГУ ФОТиД 
10.26,0 
15 
Псковский кооперативный техникум 
10.28,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (ин. яз) 
10 
10.34,0 
19 
Медицинский колледж 4 
11 
10.36,0 
12 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
12 
10.37,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
12 
10.37,0 
Псковский областной колледж искусств 
12 
10.37,0 
20 
Медицинский колледж 5 
15 
10.41,0 
18 
Медицинский колледж 3 
16 
10.42,0 
10 
Агротехнический колледж 
17 
10.49,0 
17 
Медицинский колледж 2 
18 
11.10,0 
13 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
19 
11.34,0 
21 
Ресторанный Партнер 
20 
11.41,0 
14 
Детский сад компенсирующего вида №17 
21 
11.21,0 
16 
Медицинский колледж 1 
 
н/я 
 

Маршрут №2 мужской, организации, коллективы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
16 
76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ России 
7.03,0 
22 
УМВД России по городу Пскову 
7.11,0 
11 
ВЧ № 29760 
7.21,0 
24 
В/Ч 2294 
7.34,0 
17 
Псковское ЛПУМГ 
8.07,0 
23 
Псковская ГТС 
9.33,0 
 

Маршрут №2 мужской, ВУЗы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
Псков – ГУ-2 
7.42,0 
Псков – ГУ физмат 2 
8.19,0 
10 
Псков – ГУ историч.фак-т 
8.20,0 
ФЕНМиПО (медики) 
8.25,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ(ин. яз) 
8.27,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил) 
8.34,0 
Псков – ГУ физмат 1 
8.39,0 
Псков – ГУ-1 
 
н/я 
 

Маршрут №2 мужской, ССУЗы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
13 
Агротехнический колледж 
7.31,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
7.50,0 
20 
Псковский Политехнический колледж 
7.59,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
8.05,0 
15 
Агротехнический колледж 
8.06,0 
19 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
8.08,0 
12 
Агротехнический колледж 
8.09,0 
14 
Агротехнический колледж 
8.15,0 
21 
Псковский Политехнический колледж 
8.16,0 
18 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
10 
8.24,0 
25 
Псковский кооперативный техникум 
11 
8.28,0 
26 
Медицинский колледж 
12 
8.41,0 
 

Маршрут №2, мужской

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
16 
76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ России 
7.03,0 
22 
УМВД России по городу Пскову 
7.11,0 
11 
ВЧ № 29760 
7.21,0 
13 
Агротехнический колледж 
7.31,0 
24 
В/Ч 2294 
7.34,0 
Псков – ГУ-2 
7.42,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
7.50,0 
20 
Псковский Политехнический колледж 
7.59,0 
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
8.05,0 
15 
Агротехнический колледж 
10 
8.06,0 
17 
Псковское ЛПУМГ 
11 
8.07,0 
19 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
12 
8.08,0 
12 
Агротехнический колледж 
13 
8.09,0 
14 
Агротехнический колледж 
14 
8.15,0 
21 
Псковский Политехнический колледж 
15 
8.16,0 
Псков – ГУ физмат 2 
16 
8.19,0 
10 
Псков – ГУ историч.фак-т 
17 
8.20,0 
18 
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
18 
8.24,0 
ФЕНМиПО (медики) 
19 
8.25,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ(ин. яз) 
20 
8.27,0 
25 
Псковский кооперативный техникум 
21 
8.28,0 
Псков ГУ ФРФиИЯ (фил) 
22 
8.34,0 
Псков – ГУ физмат 1 
23 
8.39,0 
26 
Медицинский колледж 
24 
8.41,0 
23 
Псковская ГТС 
25 
9.33,0 
Псков – ГУ-1 
 
н/я 
  

Маршрут №2, смешанный

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
СМЦ «Сервисный металло центр» 
7.46,0 
Псковская таможня 
7.55,0 
10 
МИД-Простория 
8.12,0 
12 
Псковская городская больница 
9.08,0 
20 
ADIDAS 
9.13,0 
21 
Молодая гвардия 
9.28,0 
Группа компаний «Телесети» 
9.29,0 
18 
Молодежный парламент 
9.30,0 
13 
Ресторанный партнер 
9.31,0 
16 
ПАО «Сбербанк» 
10 
9.33,0 
24 
ПАО Банк ВТБ 24 
11 
9.44,0 
Боди Фитнесс 
12 
9.50,0 
17 
Общественники г.Пскова 
13 
10.00,0 
15 
Филиал ПАО «МТС» в г.Псков 
14 
10.01,0 
11 
Почта России 
15 
10.06,0 
19 
АО «Зенча-Псков» 
16 
10.24,0 
22 
Смартер 
17 
10.26,0 
14 
Арбитражный суд Псковской области 
18 
10.31,0 
ОПФР по псковской области 
19 
10.33,0 
АО «Россельхозбанк» 
20 
10.34,0 
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» 
21 
10.35,0 
Адвокатская палата Псковской обл. 
22 
10.54,0 
Псковское УФАС России 
23 
10.58,0 
 

Маршрут №3, 6-е классы 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
МБОУ «МПЛ №8» 
7.15,0 
20 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
7.24,0 
18 
МБОУ «СОШ №18 В.Ф. Маргелова» 
7.32,0 
МБОУ «СОШ №2» 
7.34,0 
22 
МБОУ «ПТПЛ»  
7.36,0 
13 
МБОУ «СОШ №13» 
7.39,0 
25 
МБОУ «ЦО «ППК» 
7.40,0 
19 
МБОУ «Лицей «Развитие» 
7.42,0 
23 
МБОУ «СОШ №23» 
7.49,0 
26 
МБОУ «ЦО «ППК» 
10 
7.54,0 
24 
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова» 
11 
7.58,0 
15 
МАОУ «Гуманитарный лицей» 
12 
7.59,0 
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» 
13 
8.00,0 
12 
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева» 
14 
8.03,0 
39 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
15 
8.05,0 
37 
МБОУ «МПЛ №8» 
16 
8.06,0 
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» 
17 
8.07,0 
МБОУ «СОШ №3» 
18 
8.08,0 
11 
МБОУ «СОШ №11» 
19 
8.13,0 
39 
МБОУ «ЕМЛ №20» 
20 
8.17,0 
38 
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» 
21 
8.23,0 
16 
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва» 
22 
8.33,0 
МБОУ «СОШ №1  им. Л. Поземского» 
23 
8.34,0 
32 
МБОУ «ПТПЛ» 
24 
8.35,0 
33 
МБОУ «ПТПЛ» 
25 
8.36,0 
34 
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» 
26 
8.42,0 
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина» 
27 
8.44,0 
17 
МБОУ «СОШ №17» 
28 
8.46,0 
40 
МАОУ «Лицей ЭиОП №10» 
29 
8.50,0 
10 
МАОУ «Лицей ЭиОП №10» 
30 
8.53,0 
35 
МБОУ «Лицей «Развитие» 
31 
8.59,0 
 

Семейный маршрут 

Нагрудный номер 
Семья 
Место 
Время 
11 
Алексеевы ДЮСШ «Надежда» 
56,7 
Диденко 
57,2 
Егоровы 
58,1 
10 
Триада (Виткины) 
59,7 
Федоровы 
1.03,0 
Бучинские 
1.14,0 
Копаевы 
1.27,0 
Кудряшова-Эйен 
1.42,0 
12 
Даниловы 
1.43,0 
Николаенко 
10 
н/я 
Белый медведь (Верязовы) 
11 
н/я 
Чуть-чуть (Байрамов) 
12 
н/я 
 

VIP 

Нагрудный номер 
Организация 
Место 
Время 
Администрация г. Пскова 
3.33,0 
Администрация Псковской области 
3.42,0 
  

Группа №1, школы, лицеи 

№ п/п 
Организация 
Маршрут №1 
Маршрут №3 
Очки 
Место 
  1.  
МБОУ «МПЛ №8» 
  1.  
МБОУ «СОШ №18 В.Ф. Маргелова» 
  1.  
МБОУ «Лицей «Развитие» 
10 
  1.  
МБОУ «ЕМЛ №20» 
10 
  1.  
МБОУ «ЦО «ППК» 
11 
  1.  
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И. Малякова» 
11 
17 
  1.  
МБОУ «СОШ №2» 
15 
19 
  1.  
МБОУ «СОШ №13» 
17 
23 
  1.  
МБОУ «СОШ №11» 
19 
24 
  1.  
МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный» 
17 
26 
10 
  1.  
МБОУ «ПТПЛ» (22) 
22 
27 
11 
  1.  
МБОУ «СОШ №23» 
19 
28 
12 
  1.  
МАОУ «Гуманитарный лицей» 
18 
12 
30 
13 
  1.  
МБОУ «СОШ №1  им. Л. Поземского» 
12 
23 
35 
14 
  1.  
МБОУ «СОШ №12 им. А.Ю. Ширяева» 
21 
14 
35 
15 
  1.  
МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» 
24 
13 
37 
16 
  1.  
МБОУ «СОШ №16им. А. Воробьёва» 
16 
22 
38 
17 
  1.  
МБОУ «СОШ №3» 
20 
18 
38 
18 
  1.  
МБОУ «СОШ №5 им М.Н. Евтюхина» 
14 
27 
41 
19 
  1.  
МАОУ «Лицей ЭиОП №10» 
23 
29 
52 
20 
  1.  
МБОУ «СОШ №17» 
25 
28 
53 
21 
  1.  
Технический лицей 
11 
11 
22 
 

Группа №1, ССУЗы 

№ п/п 
Организация 
Маршрут №2 
Маршрут №2 
Очки 
Место 
  1.  
Агротехнический колледж 
2  
1  
  1.  
ФГБОУ ВО Псков-ГУ колледж 
  1.  
Колледж профессиональных технологий и сервиса (ПКПТиС) 
5  
6  
11 
  1.  
Медицинский колледж 
4  
12 
  1.  
Псковский Политехнический колледж 
12 
  1.  
Псковский кооперативный техникум 
11 
14 
  1.  
Псковский областной колледж искусств 
 
 

Группа №1, ВУЗы 

№ п/п 
Организация 
Маршрут №2 
Маршрут №2 
Очки 
Место 
  1.  
Псков ГУ 
1  
1  
  1.  
 
 
 
 
 
 
Главный судья соревнований: Кравченко С.А.
Главный секретарь: Шкробинец А.Ю.
Генеральный партнер: 
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Партнеры: 
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
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