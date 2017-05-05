Опубликован итоговый протокол Эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы

и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.

В Пскове подвели итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды». Фоторепортажи и подробную информацию и прошедшем празднике ищите в специальном разделе на нашем сайте В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутатыПубликуем итоговый протокол легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.