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Псковичей познакомят с агентом Джеймсом Понтом

05 Мая 2017 - 11:32
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13 и 14 мая на малой сцене Псковского театра драмы премьера спектакля для детей «Джеймс Понт: Операция «Золотой Нос».

«Джеймс Понт» — это выпускной спектакль младшей группы детской театральной мастерской «Гвозди». Все роли в спектакле исполняют дети 8-13 лет. В течение нескольких месяцев занятий юные студийцы принимали самое живое участие в работе над сценарием будущего спектакля, придумывали костюмы и сценографию. Зрителей ждёт увлекательная история о неотразимом агенте спецслужб, вступившем в схватку со злом, чтобы спасти человечество.

Приходите, если не боитесь! 

Билеты в кассе театра и на сайте.

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