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В Пскове под открытым небом устроят необычную выставку

05 Мая 2017 - 11:25
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17 мая в 17:00 в рамках фестиваля «Другое искусство» на пешеходной части улицы Пушкина откроется необыкновенная по красоте и технике исполнения выставка под открытым небом.

Художественные работы подопечных Псковского центра лечебной педагогики, выполненные в техники батик, будут отсканированы и распечатаны в большом формате на баннерной сетке. Располагаться произведения будут на прямо на деревьях. Эта картинная галерея будет работать на протяжении всего фестиваля и еще некоторое время после его завершения. Вход на выставку будет свободным для всех желающих!

Напомним, что все мероприятия, которые будут проходить в рамках фестиваля «Другое искусство» будут бесплатными для посещения! Пригласительные билеты на концерты и спектакли появятся в кассе театра и БКЗ с 5 мая. Полную программу смотрите тут.

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