5 Мая 2017
Псков
+6 .. +8 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

На уличный концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей и гостей города

05 Мая 2017 - 10:17
Главная → Хроника дня

В рамках фестиваля «Другое искусство», который будет проходить в Пскове с 17 по 20 мая, состоятся два концерта – «Воздух-джаз» и Гала-концерт на закрытии.

«Воздух-джаз» - это традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные джазовые коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города. Вход на мероприятие свободный, любой желающий может попасть на праздник музыки и хорошего настроения под открытым небом.

Концерт будет проходить 19 мая на поляне, расположенной на улице Яна Райниса, 56 (Корытово). Начало в 18:00. В программе выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», коллектива Аркадия Галковского, джаз-дивы Беате Тайссен из Германии вместе с учениками псковского ЦЛП.

Завершает фестиваль «Другое искусство» гала-концерт. В этом году он состоится 20 мая в БКЗ филармонии. Начало в 19:00. На этот раз гостей фестиваля ждет выступление легендарных «Маша и медведи». Вход на концерт тоже будет бесплатным, но по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе БКЗ с 5 мая. Вместе с рок-группой на одну сцену выйдут музыканты особого музыкального центра из Финляндии Resonaari. Вместе они исполнят несколько композиций.

Напомним, что в прошлом году в гала-концерте принял участие известный российский музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»).

Полная программа фестиваля «Другое искусство» размещена на сайте Театрально-концертной дирекции.

 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 3 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50