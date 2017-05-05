На уличный концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей и гостей города

В рамках фестиваля «Другое искусство», который будет проходить в Пскове с 17 по 20 мая, состоятся два концерта – «Воздух-джаз» и Гала-концерт на закрытии.

«Воздух-джаз» - это традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные джазовые коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города. Вход на мероприятие свободный, любой желающий может попасть на праздник музыки и хорошего настроения под открытым небом.

Концерт будет проходить 19 мая на поляне, расположенной на улице Яна Райниса, 56 (Корытово). Начало в 18:00. В программе выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», коллектива Аркадия Галковского, джаз-дивы Беате Тайссен из Германии вместе с учениками псковского ЦЛП.

Завершает фестиваль «Другое искусство» гала-концерт. В этом году он состоится 20 мая в БКЗ филармонии. Начало в 19:00. На этот раз гостей фестиваля ждет выступление легендарных «Маша и медведи». Вход на концерт тоже будет бесплатным, но по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе БКЗ с 5 мая. Вместе с рок-группой на одну сцену выйдут музыканты особого музыкального центра из Финляндии Resonaari. Вместе они исполнят несколько композиций.

Напомним, что в прошлом году в гала-концерте принял участие известный российский музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»).

Полная программа фестиваля «Другое искусство» размещена на сайте Театрально-концертной дирекции.