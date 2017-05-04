Концерт Елены Фединой состоится сегодня вечером в БКЗ

15 мая в БКЗ филармонии состоится концерт солистки ансамбля русской музыки «Псков» Елены Фединой. Программа посвящена 15-летию творческой деятельности артистки.

Поздравить Елену Федину придут поклонники ее творчества, ее коллеги по творческому цеху – музыканты ансамбля «Псков». С музыкальным подарком выступит духовой оркестр «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры Александра Роора, а также Заслуженная артистка России Наталья Александрова.

Ансамбль русской музыки «Псков» - один из коллективов областной филармонии. Елена Федина – одна из солисток-вокалисток ансамбля. Федина закончила Псковский государственный педагогический университет имени Кирова. Лауреат всероссийских фестивалей и всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», двукратная обладательница премии Президента РФ (2006, 2008), участник Марафона регионов России (2011), состоявшейся в рамках программы «Культурная олимпиада «Сочи 2014».

В концерте, который называется «Хорошее настроение», прозвучат разные по жанрам композиции из репертуара артистки – фольклорные, народные и популярные песни.