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Победителей среди псковских учащихся выявили на ежегодной Эстафете

04 Мая 2017 - 16:24
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
Многолетняя традиция продолжает объединять людей

В Пскове финишировала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».

В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
 

Итоги маршрута №1 (ВУЗы, ССУЗы, старшие школьники)

1 место – ПсковГУ;
2 место – Лицей №8;
3 место – Лицей «Развитие».
 

Важно

Итоговый протокол, включающий список всех участников и их результаты, будет опубликован 5 мая. О том, как пробежали другие команды, вы узнаете в специальном разделе.
 

Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.

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