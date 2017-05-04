Эстафета Победы: Итоги женщин на маршруте №2 зафиксированы
В Пскове финишировала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».
В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
Итоги маршрута №2 (женщины)
1 место – ПсковГУ;
2 место – Колледж ПсковГУ.
3 место – ПсковГУ.
Важно
Итоговый протокол, включающий список всех участников и их результаты, будет опубликован 5 мая. О том, как пробежали остальные команды, вы узнаете в специальном разделе.
Справка
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
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